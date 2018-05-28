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Жительница Башкирии взыскала компенсацию за необоснованное уголовное преследование

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Жительница Башкирии взыскала компенсацию за необоснованное уголовное преследование Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Жительница Учалов взыскала компенсацию за необоснованное уголовное преследование, сообщила пресс-служба Верховного суда РБ. Женщина, с 1993 года работавшая в региональном отделении Пенсионного фонда России, вынуждена была уволиться в 2015 году после того, как в ее отношении возбудили уголовное дело по подозрению в присвоении средств. Следствие шло в течение двух лет, и, в конце концов, было прекращено за отсутствием состава преступления.

Женщина обратилась с иском в суд, указав, что в течение всего периода следствия она находилась в напряжении, переживая за свою семью, за собственную репутацию. Суд признал, что потерпевшая перенесла значительные нравственные страдания и постановил взыскать со следственных органов в ее пользу 250 тысяч рублей.

Теги: уголовное преследование, компенсация, суд
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