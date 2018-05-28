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28 мая Понедельник

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Ученые разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек

ОБЩЕСТВО

Фото: Getty Images/Westend61

Ученые разрабатывают генно-инженерную вакцину против аллергии на кошек Фото: Getty Images/Westend61

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Ученые Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова и Венского медицинского университета начали совместную разработку вакцины, которая получила название Cats Project. Об этом узнали «Известия». В обеих странах созданы специализированные лаборатории. Всего науке известно восемь «кошачьих» аллергенов. Предполагается, что новый препарат будет эффективен в отношении каждого из них. До выхода вакцины на рынок пройдет не менее пяти лет, по самым оптимистичным прогнозам.

Результаты международных исследований показали, что в России у 50% детей выявляется повышенная чувствительность к тому или иному аллергену кошки. С течением времени могут появляться клинические симптомы, в дальнейшем они могут прогрессировать, в том числе до тяжелых форм астмы и угрожающих жизни состояний.

Новый препарат окажется полезен уже заболевшим людям. У них выработаются защитные антитела, блокирующие развитие части клинических симптомов. Предполагается, что в дальнейшем станет возможно предотвращать аллергию путем вакцинации будущих матерей, чтобы они передавали антитела своим детям.  

Теги: вакцина, аллергия, кошки
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