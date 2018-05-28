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28 мая Понедельник

Уфа   °

В сельском районе Башкирии провели «Игры народов мира»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Зилаирского района

В сельском районе Башкирии провели «Игры народов мира»

Фото: администрация Зилаирского района

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В Зилаирском районе республики, на живописном берегу реки Сакмары, в детском оздоровительном лагере «Дружба» прошёл детский Сабантуй «Игры народов мира», посвящённый 20-летию сотрудничества Республики Башкортостан с ЮНЕСКО. На мероприятие были приглашены  лучшие ученики района, проявившие отличные успехи в учебе, добившиеся высоких результатов в интеллектуальной, творческой, спортивной деятельности.

На празднике были представлены традиции и культура народов России, Китая, Шотландии,  Азербайджана, Туркменистана, африканской страны Конго и Республики Куба. Страну восходящего солнца Японию представили воспитанники Зилаирской коррекционной школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дети в национальных костюмах народов мира приветствовали прибывших гостей на разных языках, соблюдая традиции гостеприимства стран, которые они представляли, предлагая отведать хлеб-соль, кумыс, чак-чак, квас.

В торжественной обстановке детский Сабантуй открыли глава администрации Зилаирского района Ильгиз Фаткуллин, заместитель Премьер-министра Правительства — министр сельского хозяйства РБ Ильшат Фазрахманов, депутат районного Совета Мурат Исяндавлетов.

Почётными гостями праздника были ответственный секретарь Комитета Республики Башкортостан по делам ЮНЕСКО Загир Юмагузин, главный специалист, региональный координатор проекта «Ассоциированные школы ЮНЕСКО» региона «Башкортостан» Людмила  Богуславская.

Глава администрации района Ильгиз Фаткуллин приветствовал  участников праздника и вручил Благодарственные письма победителям республиканских и всероссийских конкурсов.

Далее гостей пригласили в национальные подворья. В них гости могли ознакомиться с национальными обычаями встречи гостей, увидеть демонстрацию национальных ремесел и традиций, попробовать национальные блюда.

Программа детского Сабантуя была насыщенной и интересной: концертные выступления детских коллективов, игры народов мира («Поймай Дракона за хвост», «Битва кланов»), состязания, соревнования по мини-футболу, национальной борьбе курэш.

По итогам Сабантуя каждому участнику вручили памятные подарки и призы, а также почетные грамоты отдела образования, спортивной школы.

По решению конкурсной комиссии, первое место заняла башкирская юрта, второе место присуждено азербайджанскому подворью, третье место поделили национальное подворье жителей Конго и коллектив дошкольных образовательных учреждений.

Отделом образования школьным коллективам была объявлена благодарность за подготовку и проведение детского Сабантуя, сообщили в администрации муниципалитета.

Теги: детский сабантуй
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