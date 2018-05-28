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28 мая Понедельник

Уфа   °

Гидрометцентр России прогнозирует заморозки в Башкирии до -5

ОБЩЕСТВО

Фото: открытые источники

Гидрометцентр России прогнозирует заморозки в Башкирии до -5 Фото: открытые источники

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии прогнозируются заморозки до -5°. Гидрометцентр России распространил бюллетень опасных и неблагоприятных явлений погоды.

«В Башкортостане 28 мая дождь, гроза, ветер 17-22 м/с, 29-30 мая заморозки (температура до -5°)», — говорится в сообщении.

Напомним, что в последней декаде мая в Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении  погодных условий. Так, 27 мая в республику пришел северный ветер, днем порывы достигали 15-20 м/с, в отдельных районах отмечались заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°.

Теги: погода, заморозки
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