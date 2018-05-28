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28 мая Понедельник

Уфа   °

Развод и девичья фамилия: как часто распадаются браки в Башкирии

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Устойчивость заключаемых в Башкирии браков становится в семейной сфере все более острым вопросом, отмечают статистики.

Как сообщили агентству «Башинформ» статистики республики, за первые четыре месяца 2018 года в Башкирии зарегистрировано 6317 новых семейных союзов и 5071 развод.

По итогам 2017 года, на каждую тысячу браков в регионе пришлось 558 разводов.

Для сравнения: в 1990 году число разводов было значительно меньше – 293.  Значительная часть распавшихся брачных пар имели общих несовершеннолетних детей. В прошлом году такие пары составили почти 53% от всех разводов, или 8312 единиц. В этих семьях проживало 11796 несовершеннолетних детей.

Теги: брак, развод, статистика
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