Развод и девичья фамилия: как часто распадаются браки в Башкирии

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Устойчивость заключаемых в Башкирии браков становится в семейной сфере все более острым вопросом, отмечают статистики.

Как сообщили агентству «Башинформ» статистики республики, за первые четыре месяца 2018 года в Башкирии зарегистрировано 6317 новых семейных союзов и 5071 развод.

По итогам 2017 года, на каждую тысячу браков в регионе пришлось 558 разводов.

Для сравнения: в 1990 году число разводов было значительно меньше – 293. Значительная часть распавшихся брачных пар имели общих несовершеннолетних детей. В прошлом году такие пары составили почти 53% от всех разводов, или 8312 единиц. В этих семьях проживало 11796 несовершеннолетних детей.