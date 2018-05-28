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28 мая Понедельник

Уфа   °

В Уфе в День города состоится выставка ретро-автомобилей

ОБЩЕСТВО

Фото: auto-history.livejournal.com

В Уфе в День города состоится выставка ретро-автомобилей Фото: auto-history.livejournal.com

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В уфимском парке имени Якутова в День города состоится выставка ретро-автомобилей, сообщает пресс-служба Советского района города. На выставке будет представлена знаменитая советская «Чайка» — ГАЗ-14, которую выпускали с 1977 года и прекратили в 1988-м после постановления ЦК КПСС о борьбе с привилегиями. На его основании единственный советский автомобиль представительского класса сняли с производства, уничтожив всю документацию, сборочные линии, кузовные штампы и так далее. Это был единственный случай такого рода за всю историю автомобилестроения, напоминают в муниципалитете.

Одна из самых распространенных ранних советских машин — Москвич-400. Мало кто знает, что этот автомобиль планировалось сделать двухдверным, по примеру его прообраза Opel Kadett, однако такая модель не понравилась Сталину.

Какими другими ретро-автомобилями владеют жители Уфы — можно будет увидеть 12 июня в 15 часов. С раритетными машинами разрешается фотографироваться.

Теги: ретро-автомобили, чайка, москвич
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