Фото: Олег Яровиков 29 и 30 мая жильцы трех районов Уфы останутся без воды Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «Уфаводоканал» 29 и 30 мая для проведения ремонтных работ временно отключит холодную воду в трех районах башкирской столицы.

Как сообщили на предприятии, в Орджоникидзевском районе Уфы с 11 часов 29 мая до 9 утра 30 мая холодную воду отключат по следующим адресам:

ул. Борисоглебская, 15, 17, 17/1, 21/1, 23, 25;

ул. Коммунаров, 50, 51, 52, 54, 59, 59/1;

ул. Суворова, 70, 72, 101;

ул. Кремлевская, 57, 62, 64, 70;

ул. Б. Хмельницкого 110, 112, 112/1, 114.

В Демском районе завтра с 11 до 19 часов без холодной воды останутся уфимцы, проживающие на ул. Аургазинская, 10, 12, 14 и ул. Островского, 5, 7, 9.

В Советском районе 30 мая с 10.30 до 22.30 холодную и горячую воду отключат на ул. Запотоцкого, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21 и на ул. Подвойского, 6, 8, 10, 11, 14.