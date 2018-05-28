Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения
Фото: Из открытых источников
Жителя Башкирии сняли с рейса из-за сильного опьянения Фото: Из открытых источников
УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.
35-летнему жителю Башкирии и его товарищу из Ставропольского края экипаж самолета отказал в перелете. Причиной тому послужило сильное опьянение обоих мужчин.
Сообщение в отдел полиции аэропорта поступило от экипажа самолета, который выполнял рейс 26 мая из Минеральных вод в Москву.
«В отношении одного из граждан полицейские составили административный протокол по статье КоАП «Появление в общественных местах в состоянии опьянения». Санкции данной статьи предполагают наложение административного штрафа в размере от 500 до 1,5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток», — объяснили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому ФО.
Со вторым задержанным провели профилактическую беседу.