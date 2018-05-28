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28 мая Понедельник

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Прогноз погоды в Башкирии на 28 мая: дождливо и прохладно

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Прогноз погоды в Башкирии на 28 мая: дождливо и прохладно Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 28 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Последняя неделя весны в Башкирии начнется с дождей. В понедельник, 28 мая, в некоторых районах ожидаются грозы.  

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9-14 м/с, местами порывы 17-22 м/с. Температура воздуха днем 10-15°. На автодорогах видимость хорошая», — сообщили в Башгидрометцентре.

В столице республики пасмурно. На целый день зарядит дождь. Столбики термометров не поднимутся выше 11 градусов.

Напомним, подобный характер погоды сохранится на протяжении всей последней неделе мая.

Теги: прогноз погоды, Уфа, Башкирия
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