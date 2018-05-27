Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.66

EUR 72.11

27 мая Воскресенье

Уфа   °

Воспитанники детского дома из Башкирии отпразднуют Международный день защиты детей в Москве

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Воспитанники детского дома из Башкирии отпразднуют Международный день защиты детей в Москве Фото: автор

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники Куганакского детского дома

отпразднуют Международный день защиты детей в Москве. Их путешествие в Первопрестольную по традиции организует Российский детский фонд, Башкирское республиканское отделение совместно с Министерством образования РБ.

За время пребывания в Москве делегация посетит Красную площадь, Большой Государственный Академический театр оперы и балета, Московский зоопарк, Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Горького.

16 детей из Башкортостана отправятся в Москву 27 мая поездом, руководитель группы директор детского дома Галина Поскребышева.

1 июня в российской столице соберутся 11 тысяч ребят из регионов РФ. Ключевые события этого масштабного мероприятия — благотворительные спектакли ведущих московских театров, подарки, экскурсии для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из приемных семей, детей-лауреатов международных и всероссийских конкурсов, детей, чьи родители погибли при выполнении военного или гражданского долга.

Теги: день защиты детей
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются серьезные заморозки
В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий. В республике 27 мая по данным синоптиков ожидается северный ветер, днем порывы 15-20 м/с, з
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 28 мая по 3 июня – адреса
Предприятие «БашРТС» опубликовало график отключения горячей воды в Уфе на следующей неделе.   Для проведения гидравлических испытаний и текущего ремон
Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой
Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные - конец месяца обещает быть холодным и дождливым. По данным гидромецентра России
В Уфе на «Весеннем балу» станцевали 5 тысяч выпускников школ
5 тысяч выпускников школ станцевали сегодня, 26 мая, на «Весеннем балу». Только раз в год в столице республики на Советской площади можно увидеть такое
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть