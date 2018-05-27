Фото: автор Воспитанники детского дома из Башкирии отпразднуют Международный день защиты детей в Москве Фото: автор

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Воспитанники Куганакского детского дома

отпразднуют Международный день защиты детей в Москве. Их путешествие в Первопрестольную по традиции организует Российский детский фонд, Башкирское республиканское отделение совместно с Министерством образования РБ.

За время пребывания в Москве делегация посетит Красную площадь, Большой Государственный Академический театр оперы и балета, Московский зоопарк, Центральный Парк Культуры и Отдыха имени Горького.

16 детей из Башкортостана отправятся в Москву 27 мая поездом, руководитель группы директор детского дома Галина Поскребышева.

1 июня в российской столице соберутся 11 тысяч ребят из регионов РФ. Ключевые события этого масштабного мероприятия — благотворительные спектакли ведущих московских театров, подарки, экскурсии для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из приемных семей, детей-лауреатов международных и всероссийских конкурсов, детей, чьи родители погибли при выполнении военного или гражданского долга.