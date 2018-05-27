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27 мая Воскресенье

Уфа   °

Памятник пограничникам установили в Уфе

ОБЩЕСТВО
Фото: Елена Новаева

Памятник пограничникам установили в Уфе

Фото: Елена Новаева

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В понедельник, 28 мая, в России будут отмечать столетний юбилей Пограничных войск. В Уфе к этой знаменательной дате появилась новая скульптура. В парке Победы установили памятник пограничникам.

Скульптура высотой 4 метра и весом 250 кг вместе с постаментом представляет собой фигуры героя-пограничных войск в советской военной форме и его верного друга — овчарки. Монумент выполнен из особо прочного материала – композитного полимера, покрытого эмалью под бронзу и лаком. Его автор — Халит Галиуллин.

Территория нового арт-объекта благоустроена: выполнена укладка брусчатки, проведено озеленение. Мемориал расположен на участке со сложным рельефом, поэтому на территории также была установлена опорная стена высотой 2 метра.

Памятник был создан на средста меценатов — депутатов городского Совета Иосифа Марача и Анатолия Горячева, бизнесменов, предприятий и организаций башкирской столицы.

Эта стела — дань всем, кто служил на границе и тем, кто несет эту нелегкую службу сегодня. Это пример для молодого поколения, которое в будущем встанет на  защиту нашей Родины, отметили на открытии памятника члены правления региональной общественной организации «Ветераны пограничных войск РБ».

Теги: памятники
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