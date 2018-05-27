Фото: Ксения Калинина Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные — конец месяца обещает быть холодным и дождливым.

По данным гидромецентра России до конца мая по территории республики среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 2-4 градуса ниже нормы.

В понедельник, 28 мая, в регионе ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9 градусов, днем 12-17.

Во вторник, 29 мая будет еще холодней. Ночью всего +1,+6 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем 11-16, дождь. В последние дни месяца — 30 и 31 мая также будет пасмурно и прохладно.