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27 мая Воскресенье

Уфа   °

Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

Новая рабочая неделя не порадует жителей Башкирии теплой майской погодой Фото: Ксения Калинина

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Прогнозы синоптиков на новую рабочую неделю в Башкирии неутешительные — конец месяца обещает быть холодным и дождливым.

По данным гидромецентра России до конца мая по территории республики среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 2-4 градуса ниже нормы.

В понедельник, 28 мая, в регионе ожидаются небольшие дожди, местами до умеренных, грозы. Ветер северо-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +4,+9 градусов, днем 12-17.

Во вторник, 29 мая будет еще холодней. Ночью всего +1,+6 градусов, местами заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3, днем 11-16, дождь. В последние дни месяца — 30 и 31 мая также будет пасмурно и прохладно.

Теги: прогноз погоды
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