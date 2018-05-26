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27 мая Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии черный лесоруб получил условный срок, заплатил 700 тысяч рублей и лишился двух тракторов

ОБЩЕСТВО

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

Жителю Бирского района суд вынес строгий приговор за незаконную вырубку 24 сосен объемом 47 кубометров. Деревья росли около села Питяково. Местный житель планировал использовать древесину для строительства бани и надворных построек.

По сообщению межрайонной прокуратуры, 53-летнего мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы условно, он возместил ущерб природе в размере 741 тыс. рублей, у него конфисковали два трактора с прицепами, с помощью которых он вывез бревна, и две бензопилы — как орудие преступления. Аналогичный приговор на днях вынес суд жителю Аургазинского района.

Теги: незаконная рубка, приговор
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