Фото: o-prirode.ru Уфимский орнилотог спасает обгоревшую птицу: она до последнего не покидала горящее гнездо Фото: o-prirode.ru

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Евгения Сюткина/.

Уфимский орнитолог, руководитель Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий Виктор Валуев получил еще одного пострадавшего питомца. Ученый в своем доме в Юматово содержит и выхаживает в вольере травмированных птиц. Выздоровевших он отпускает на волю, а ставшие инвалидами остаются у него навсегда.

Недавно ему принесли самку пустельги. У нее сгорели маховые перья и перья на животе, обгорел хвост, на котором остались лишь стержни. «Видимо, у нее гнездо было на поле, и когда начался пожар, она до последнего охраняла свою кладку или уже вылупившихся маленьких птенцов. Очевидно, пыталась затушить огонь крыльями. И пока не загорелся живот, она не покинула своё гнездо. Вот это героиня! Никогда бы не подумал, что такое может быть, если бы не увидел своими глазами», — рассказал Виктор Валуев.

Хотя сейчас птица летать не может, орнитолог дает благоприятный прогноз на выздоровление: летом происходит линька, и пустельга сможет обрасти новыми перьями.