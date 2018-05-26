В Башкирии за сутки выявлено 67 нетрезвых водителей
Фото: sibkray.ru
В Башкирии за сутки выявлено 67 нетрезвых водителей Фото: sibkray.ru
УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.
Во время традиционного пятничного профилактического рейда автоинспекторы задержали 67 водителей, управлявших автомобилем в нетрезвом состоянии, сообщили в республиканской ГИБДД. Всего было составлено более 2,6 тысяч административных протоколов. В том числе это 115 выездов на встречную полосу в запрещенных ПДД местах.