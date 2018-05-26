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26 мая Суббота

Уфа   °

Рустэм Хамитов раскритиковал велоинфраструктуру Уфы

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Рустэм Хамитов раскритиковал велоинфраструктуру Уфы Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Дарья Петрова/.

На дебатах предварительного голосования «Единой России», которые прошли в Уфе 26 мая, Рустэма Хамитова попросили оценить состояние велосипедной инфраструктуры в республике.

«Ни в Уфе, ни в ряде других наших городов так и не появились по-настоящему сформированные территории для занятий велосипедным спортом. К сожалению, мы не можем преодолеть это отставание от стран запада, где велодвижение сегодня активно развивается. И Москва, Санкт-Петербург показывают сегодня хорошие примеры, как надо продвигать велодвижение», — сказал Рустэм Хамитов.

По словам главы Башкирии, неудовлетворительный результат этой работы связан с отсутствием желания.

«Есть такая показная часть работы, когда нарисовали дорожки, по которым ездить неудобно, пешеходы мешают, собственно говоря, это все не то. По-настоящему, по-хорошему еще не взялись за строительство велодорожек, — сказал Рустэм Хамитов. — Причины, конечно, всегда можно найти: нехватка денег, сложно переоборудовать инфраструктуру, недостаточно ресурсов, город не приспособлен для этого – надо все переделывать. Нет, нужно желание. Нужен человек, активный, заряженный этой идеей, который наверняка мог бы сделать такую работу».

Глава республики отметил и положительные результаты по созданию велоинфраструктуры в регионе.

«Я был недавно в Миякинском районе и увидел, что новый глава рядом с автомобильной дорогой начал строить пешеходные дорожки и одновременно велосипедные. Невеликий районный центр, но там появляются уже новая культура и новые возможности», — сказал Рустэм Хамитов.

Напомним, в субботу, 26 мая, Рустэм Хамитов принял участие в дебатах праймериз «Единой России». Темами для обсуждения стали «Продолжительность жизни «80 +». Обеспечить здоровье и долголетие» и «Образование, спорт и культура: качество и доступность для граждан».

Теги: Рустэм Хамитов, праймериз, Единая Россия, велоспорт
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