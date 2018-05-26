Фото: Олег Яровиков, автор









В Уфе на «Весеннем балу» станцевали 5 тысяч выпускников школ Фото: Олег Яровиков, автор

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

5 тысяч выпускников школ станцевали сегодня, 26 мая, на «Весеннем балу». Только раз в год в столице республики на Советской площади можно увидеть такое количество нарядных девушек в школьных формах советского периода: коричневые платья, белые фартуки и большие банты – обязательный атрибут всех вчерашних одиннадцатиклассниц. Под стать им и их одноклассники в строгих костюмах. Ветреная погода не смогла испортить торжество всем тем, кто пришел сегодня в исторический центр Уфы. Помимо виновников торжества разделить с ними радость пришли учителя, родители, друзья.

Школьники собираются в одном месте уже седьмой год подряд. Для того, чтобы все прошло слажено и без заминок, они несколько месяцев репетируют. А в день акции власти традиционно изменяют схемы движения общественного транспорта и на время перекрывают площадь и близлежащие улицы.

instagram.com/mnikerin

Выпускник-2018: какой он?

Умный, уверенный и знающий, чего хочет достичь и что для этого нужно делать. В этом году со школьной скамьей попрощались 115 Анастасий, 106 Диан, 100 Даш, 73 Алин. 65 Екатерин и Карин. Среди мужских имен самые популярные среди выпускников – Никита – 58, Артур и Тимур – по 45, Александр – 40, Данил – 39. Среди редких имен Персида, Прохор, Раджап, Рамина, Ренальд, Риана, Робертино, Сирина, Христина, Феликс, Эльман – все по одному.

Выпускники мечтают стать: 170 человек врачами, 147 – программистами, 97 – прокурорами, 91 – инженерами, 90 признались, что хотят стать просто хорошим человеком. Также в списке популярных профессий: юристы. Архитекторы, космонавты, бизнесмены, дизайнеры, нефтяники, актрисы. Музыканты. Режиссеры, стюардессами. Один юноша признался, что будет мэром города Салават, еще его один ровесник планирует быть градоначальников Москвы.

Вся эта информация была размещена на «Аллее выпускников 2018», на которой разместили фотографии всех выпускников одиннадцатых классов этого года с их мечтами о собственном будущем. Для гостей праздника работали развлекательно-познавательные тематические площадки.

Торжественное шествие выпускников открыл «Весенний бал». Затем все вместе они встали в несколько кругов, чтобы исполнить танцы на Советской площади.

В завершение праздника главные виновники торжества выпустили в небо воздушные шары.

На следующей неделе, в понедельник у выпускников начинается самый ответственный момент – сдача ЕГЭ. В понедельник, 28 мая некоторым из них предстоит сдать географию и информатику.