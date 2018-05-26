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26 мая Суббота

Уфа   °

Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются серьезные заморозки

ОБЩЕСТВО

Фото: Открытые источники

Штормовое предупреждение: в Башкирии прогнозируются серьезные заморозки Фото: Открытые источники

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии МЧС предупреждает об ухудшении  погодных условий. В республике 27 мая по данным синоптиков ожидается северный ветер, днем порывы 15-20 м/с, заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0,-3°.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. При усилении ветра необходимо ограничить выход из зданий, находится в помещениях. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты). Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи.

Теги: штормовое предупреждение, заморозки
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