В Башкирии более 1600 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы
Фото: Олег Яровиков
В Башкирии более 1600 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы Фото: Олег Яровиков
УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии более 1600 ветеранов Великой Отечественной войны получили выплаты ко Дню Победы. Отделением Пенсионного фонда по республике в полном объеме профинансированы единовременные выплаты, утвержденные Указом Президента России в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов.
Выплаты в размере 10 тысяч рублей начислены 479 инвалидам и 1202 участникам Великой Отечественной войны. Доставка единовременной выплаты завершена. Объем финансирования по республике составил 16 млн. 810 тыс. рублей, — сообщили в пресс-службе Отделения ПФР по РБ.