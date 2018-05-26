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26 мая Суббота

Уфа   °

В филиале БашГУ запускают программу «История и философия православия»

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В филиале БашГУ запускают программу «История и философия православия» Фото: Олег Яровиков

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Новую программу «История и философия православия» в рамках направления «Теология» планируют запустить в 2018 году в Стерлитамакском филиале БашГУ. Курс предполагает заочную форму обучения.  Теологами могут стать выпускники светских и духовных образовательных учреждений.

В процессе обучения они будут изучать светские и богословские дисциплины, в том числе педагогику и методику преподавания религии в школе, православную риторику, диалог православия и ислама, методику проведения миссионерской беседы.

Выпускники-теологи смогут работать:

— преподавателями религиоведческих дисциплин в светских и духовных образовательных учреждениях,

— консультантами по вопросам религии в различных госорганах,

— сотрудниками архивов, музеев, библиотек,

— делопроизводителями,- административными работниками,

— руководителями сферы образования, культуры,

— пресс-секретарями, администраторами в религиозных издательствах, журналистов и редакторов радио и телеканалов православной направленности,

— религиоведами, специалистами в области государственно-конфессиональных отношений.

Теги: образование, религия
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