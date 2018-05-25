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26 мая Суббота

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В Уфе на Дне 1000 велосипедистов разыграют велосипед стоимостью 70 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Уфе на Дне 1000 велосипедистов разыграют велосипед стоимостью 70 тысяч рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На Дне 1000 велосипедистов, который состоится в Уфе 27 мая, разыграют велосипед стоимостью 70 тысяч рублей, сообщил на пресс-конференции организатор мероприятия, председатель Союза велосипедистов РБ Станислав Сырыгин.

Велопарад протяженностью 10 км пройдет по маршруту: площадь им. В.И. Ленина – парк «Ватан. На сегодняшний день для участия в фестивале зарегистрировано более 3 тысяч человек, ожидаемое количество участников — около 20 тысяч человек.

Чтобы получить стартовый набор участника, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте велофестиваля. Являясь обладателем билета можно будет участвовать  во всех розыгрышах и конкурсах мероприятия.

Один из них — возможность выиграть велосипед  SKODA от спонсора.  В день велопарада зарегистрированному участнику под постом в соцсети необходимо  написать примерное количество участников парада. Кто окажется ближе, тому и отдадут железного коня со сцены, во время фестивальной программы.

Также будут разыграны велосипеды за самую яркую фотографию на жёлтом фоне и за самый креативный снимок. Подробные условия в группе мероприятия.

Теги: велопарад
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