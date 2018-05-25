Фото: Олег Яровиков Утечка сведена к нулю: в Башкирии все задания по ЕГЭ распечатают за несколько минут до начала экзамена Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане в этом году единый госэкзамен будут сдавать более 20 тысяч участников, в их числе 18396 выпускников текущего года. В прошлом году одиннадцатиклассников было больше на 306 человек, привела данные министр образования РБ Гульназ Шафикова на пресс-конференции в агентстве «Башинформ»..

Первое испытание состоится в понедельник, 28 мая, по географии. За процессом помимо онлайн-камер, будут следить 229 общественных наблюдателей, а также федеральные наблюдатели из Рособрнадзора и сотрудники Обрнадзора из РБ.

Утечку бланков с ответами организаторы свели к нулю.

«В этом году Башкортостан полностью переходит на новые технологии. Теперь во всех аудиториях, где будет сдаваться ЕГЭ, установили не только по две камеры, но и принтеры для распечатки КИМов. Печатать бланки с заданиями и листы для заполнения ответов будут прямо перед участниками экзамена», — пояснила Гульназ Шафикова.

Все экзаменационные задания разместят на специальные диски. Увидеть информацию на нем будет невозможно до начала ЕГЭ, поскольку они будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением. Поэтому все будет объективно и прозрачно.

«Технический сбой мы тоже исключаем, — сказал глава Минобразования РБ. — Все сотрудники, которые будут работать на экзаменах, прошли обучение. Оборудование протестировано».

Начальник Обрнадзора по РБ Айбулат Хажин добавил, что системой видеонаблюдения оснастят 1430 аудиторий. На эти цели из республиканского бюджета было направлено 32 миллиона рублей.

«Прямая трансляция позволит аккредитованным наблюдателям следить за ходом проведения экзаменов в режиме онлайн и оперативно реагировать на возможные нарушения», — отметил Айбулат Хажин.

Кстати, все записи со сдачи ЕГЭ будут храниться на случай спорных ситуаций. Если в результатах кого-то из участников возникнут сомнения, то разобраться в ситуации поможет видео. Аннулировать результаты смогут и после экзамена. В прошлом году такая ситуация уже была.

Для сдачи ЕГЭ в республике откроют 98 ППЭ, что на два меньше, чем в прошлом году. Это связано с тем, что в 2017 году в двух пунктах, в Зилаирском и Янаульском районах, были зафиксированы нарушения, после чего они были закрыты.

«Все должно пройти объективно. Наша задача – обеспечить всем равные возможности, — подчеркнула министр. — Главное – успокоиться. Если родители спокойны, то и ребенок не будет нервничать и переживать, а значит покажет хороший результат».