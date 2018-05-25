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25 мая Пятница

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Сегодня Международный день пропавших детей

ОБЩЕСТВО

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Сегодня 25 мая — Международный день пропавших детей. В этот день в различных странах мира в память пропавших детей выпускают воздушные шары, а вечером – в окнах зажигают свечи для того, чтобы дети смогли найти путь домой. Символом является изображение синей незабудки

Россия впервые официально присоединилась к традиции празднования Дня поиска пропавших детей 2012 году. Согласно официальной статистике, ежегодно в нашей стране пропадает от 20 до 35 тысяч детей, из которых безвозвратно пропадает от 2 до 3 тысяч. Дети погибают в результате насильственных действий, несчастных случаев, либо пропадают без вести и их местонахождение остается неизвестным.

Целью мероприятий Дня является привлечение общественного внимания к проблеме защищенности детей от похищений, трудных жизненных ситуаций и противоправной эксплуатации.

В Москве волонтёрская организация «Поиск пропавших детей» начала свою деятельность в 2009 году, затем по всей России стали появляться волонтёрские отряды, была зарегистрирована Ассоциация волонтёрских организаций «Поиск пропавших детей» и одноимённый общественный Фонд. В 2014 году была запущена первая и единственная в стране система по интернет-оповещению о пропавших детях.

В Уфе волонтёрский отряд по поиску пропавших детей появился в 2011 году, официальным координатором волонтёров по Уфе и Республике Башкортостан и региональным представителем Ассоциации «Поиск пропавших детей» с правом подписи является Павел Нестеров. За 7 лет уфимскими волонтёрами проведено более 300 поисков, не считая плановых расклеек и профилактической работы. В разное время в поисках принимали участие свыше 1000 человек: кто-то лишь несколько раз, кто-то оставался навсегда. Волонтеры активно сотрудничают с Министерством внутренних дел, Следственным комитетом, Министерством по чрезвычайным ситуациям, Республиканским отделением Красного Креста. При этом они не берут на себя функции государственных служб, а сотрудничают с ними в рамках законодательства Российской Федерации и международных норм права. Договор о взаимодействии и сотрудничестве организации «Поиск пропавших детей» заключен и с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Башкортостан. Волонтеры читают лекции по безопасности детей и профилактике самовольных уходов из дома подростков, распространяют информацию о пропавших детях в Интернете и СМИ, оказывают психологическую помощь родственникам пропавших, расклеивают ориентировки, проводят опросы жителей, осуществляют поиски на местности с использованием специальных средств и привлечением профессиональных спасателей и кинологов.

Теги: Международный день пропавших детей
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