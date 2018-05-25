Фото: Олег Яровиков Как санкции «взбодрили» предприятия, где самые сильные школы и почему бензин дорожает - неделя глазами СМИ Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Об экспорте, автозаводах и расширении сотрудничества с «Роснефтью»

24 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов возглавил делегацию республики на XXII Петербургском международном экономическом форуме. В первый день форума было подписано Соглашение о сотрудничестве между Башкортостаном и ПАО «КАМАЗ». Подписи под документом поставили Рустэм Хамитов и гендиректор компании Сергей Когогин. Документ предусматривает взаимодействие, направленное на эффективное развитие предприятий «КАМАЗа», расположенных в республике, сообщает «Башинформ».

В рамках форума Рустэм Хамитов выступил на деловой дискуссии, организованной Российским экспортным центром. Глава республики рассказал о развитии экспортного потенциала Башкортостана и опыте поддержки предприятий-экспортёров. Он, в частности, предложил пересмотреть перечень продукции, по которому государство может возмещать до 80% затрат, понесённых экспортёрами при её транспортировке.

«Нужно создать эту культуру экспорта, научить людей», — отметил Рустэм Хамитов.

25 мая Башкортостан и ПАО НК «Роснефть» подписали соглашение о расширении сотрудничества в области социального развития региона. Подписи под ним поставили Рустэм Хамитов и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Документ предусматривает взаимодействие в области развития социальной инфраструктуры в республике, а также спортивных объектов в районах производственной деятельности АНК «Башнефть».

Также в рамках ПМЭФ глава региона побывал в студии «Советского спорта» и сообщил о том, что после выхода ФК «Уфа» в Лигу Европы Башкирии нужен новый стадион. В планах строительство стадиона за 3-4 млрд рублей. «Уверен, что с этой работой в течение 3-4 лет мы справимся», — сказал глава республики.

На встрече с президентом ТПП России Сергеем Катыриным руководитель республики обсудил вопросы подготовки к проведению Четвёртого Форума малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который пройдёт в Уфе в октябре 2018 года. Также Рустэм Хамитов обсудил перспективы совместных проектов с Агентством по технологическому развитию. Какие соглашения подписаны на полях ПМЭФ, можно узнать здесь.

Почему бензин дорожает

На заправках «Башнефти» в пятый раз за месяц повысились цены на топливо. 23 мая его стоимость подскочила на 60 копеек, сообщает РБК-Уфа. Бензин марки АИ-92 «Атум» теперь стоит 40,30 руб., дизтопливо — 42,90 руб. За год стоимость бензина в Уфе выросла на 6,2%. «Рост цен на бензин связан с налогообложением отрасли, в том числе повышением акцизов», — сообщил изданию эксперт, добавив, что цены растут также из-за слабой конкуренции.

23 мая ситуация на республиканском рынке автомобильного топлива обсуждалась на экстренном заседании УФАС по Башкирии, в присутствии представителей нефтяных компаний. В случае обнаружения необъективного ценообразования ФАС обещала предпринять меры.

Санкции «взбодрили» предприятия

22 мая в Уфе глава РБ Рустэм Хамитов выступил на заседании Российского нефтегазохимического форума, проходившего в «ВДНХ-Экспо». Он отметил, что по итогам прошлого года наша страна стала абсолютным лидером по добыче нефти и второй в мире по добыче газа, сообщает «Башинформ».

«Западные санкции, скажем так, «взбодрили» наши предприятия, помогли им оценить преимущества отечественных разработок и продукции, оживили инвестиционную политику. Объём ежегодных инвестиций в нефтегазовый сектор за последние шесть лет вырос более чем в два раза», — рассказал глава региона. Вместе с тем глубина переработки нефти пока остаётся на уровне 81%. Мировые показатели — 95-97%. «Чтобы достичь этого уровня, нужен настоящий прорыв, о котором говорил в своём Послании Президент страны В.В. Путин», — отметил руководитель республики.

В числе самых активных компаний республики с точки зрения инвестдеятельности он назвал дочерние предприятия «Роснефти», «Башнефти», «Газпрома». Говоря об импортозамещении, Рустэм Хамитов подчеркнул, что «надо всё время стараться показывать, что российское — значит не только дешёвое, но и качественное».

В этот же день Рустэм Хамитов встретился с делегацией Павлодарской области Казахстана, которую возглавил Аким региона Булат Бакауов. Стороны обсудили перспективы укрепления сотрудничества и вопросы реализации совместных проектов в различных отраслях экономики и социальной сферы.

«Садко» вышел во всероссийский прокат

24 мая в широкий прокат вышел 3D-мультфильм «Садко», созданный уфимской студией «Муха». Для сотрудников студии «Муха» работа с 3D-анимацией не в новинку, сообщает ГТРК «Башкортостан». Первая известность к ним пришла благодаря выпуску комиксов, а уже потом они переключились на создание клипов и фильмов. «Садко» не первый полнометражный мультфильм «Мухи», до него был «Попугай-club». 3D-мультфильм «Садко» озвучивали такие звёзды российского кинематографа, как Михаил Ефремов, Екатерина Варнава, Мария Шалаева, а также башкирские артисты, журналисты и художники, отмечается в сообщении.

Новая установка

22 мая в Уфе ПАО «Уфаоргсинтез» завершило проект модернизации установки по производству изопропилбензола (кумола). Старт её работе дали глава РБ Рустэм Хамитов, вице-президент «Башнефти» Александр Романов и гендиректор «Уфаоргсинтез» Сергей Заруцкий, сообщает «Башинформ». Модернизация позволила увеличить производительность установки и нарастить выпуск изопропилбензола до 170 тысяч тонн в год. Новый технологический процесс обеспечивает экологически чистое производство, снижает расход сырья и энергоресурсов. В России эта технология применена впервые.

«Может быть, то, что мы сегодня с вами видим, — не самый масштабный проект. Тем не менее инвестиции достигли почти 2 млрд рублей. Это немало. А дальше планы по модернизации, реконструкции предприятия очень масштабны и значительны», — сказал Рустэм Хамитов.

Как начальник ГИБДД отмазывал друзей-нарушителей

В Башкортостане пойдет под суд бывший начальник ГИБДД Учалинского района. Он обвиняется в превышении должностных полномочий, передает телеканал БСТ. С ноября 2016 по июнь 2017 года руководитель давал указания подчиненным, что бы те не привлекали к ответственности его знакомых за нарушения правил дорожного движения. Следствие доказало семь фактов преступления. Обвиняемый свою вину признал. Дело передано в суд.

Школьник из Уфы станет «арбитром» на ЧМ-2018

36 детей со всей России стали победителями конкурса «Юный арбитр ЧМ по футболу FIFA 2018». Среди них 10-летний уфимец Богдан Незаметдинов, сообщает «Башинформ». Победа позволит Богдану стать арбитром в матче ЧМ по футболу и вынести мяч на поле стадиона в Казани 30 июня.

Красота до смерти

Уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека» возбудил по результатам доследственной проверки СКР по РБ. Как пишет газета «Республика Башкортостан», в частной клинике Уфы 33-летней жительнице города сделали пластическую операцию. После выписки ее самочувствие ухудшилось. Спустя несколько дней женщина скончалась. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изъята документация и допрошены сотрудники клиники. Решается вопрос о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Самые сильные школы Башкирии

Больше всего победителей олимпиады на кубок Гагарина-2018 — из уфимской гимназии №93. Среди 237 призеров 25 — учащиеся этой школы, сообщает РБК-Уфа. На втором месте гимназия №39 с 14 победителями, на третьем – уфимская гимназия №64 и гимназия №2 Октябрьского. Более половины всех победителей олимпиады (54%) учатся в школах Уфы. В олимпиаде участвовали свыше 120 тысяч школьников. В церемонии награждения победителей принял участие глава РБ Рустэм Хамитов. Отмечается, что призеры олимпиады получат по 7 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ, победители — по 10 баллов.

Воспитание флагом и гимном

Парламентарии Башкирии намерены внести изменения в правила использования государственных флага и гимна республики. Предлагается норма, в соответствии с которой флаг РБ будет вывешен постоянно на зданиях общеобразовательных организаций. Законопроектом также предусмотрено исполнение гимна РБ в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях перед первым уроком в день начала нового учебного года. Новации разработаны для воспитания патриотизма среди подрастающего поколения, поясняют в газете «Кызыл тан».

Как передает «Башинформ», у каждого учителя в Башкирии в мобильном телефоне появится «тревожная кнопка», которая позволит оперативно докладывать о ЧП в школе.

Как повысить эффективность ледовых арен

23 мая глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился с заслуженным тренером России по фигурному катанию Ниной Мозер. Обсуждались вопросы повышения эффективности существующих и строящихся в регионе ледовых арен, развития зимних видов спорта, совершенствования спортивной подготовки для достижения высших результатов. В ходе встречи тренер поделилась своими впечатлениями от посещения спортобъектов и озвучила ряд предложений по повышению эффективности их деятельности, сообщает «Башинформ». Нина Мозер посетила «Уфа-Арену», городской Дворец спорта, СОК «Биатлон», СДЮСШОР по горнолыжному спорту, а также строящийся центр подготовки по шорт-треку и территорию, где планируется возвести современный ФОЦ с ледовой ареной.

«Всё, что сделано на сегодняшний день, — это уникальные объекты международного уровня, которые достойны воспитывать чемпионов», — отметила она.

Запрет на рыбалку отменен

Активисты регионального отделения ОНФ добились отмены запрета на любительскую рыбалку на Нугушском водохранилище. Минсельхоз РФ внес изменения в правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. В 2014 году ведомство ввело ограничение на любительское рыболовство на Нугушском водохранилище. Запрет негативно отразился на развитии внутреннего туризма и жизненном укладе местных жителей. На экспертном совещании в исполкоме ОНФ в Москве запрет на рыбалку на Нугуше признали технической ошибкой, пишет «Молодежная газета».

В Уфе изъяли свыше 100 килограммов насвая

Столичная полиция обнаружила 130 килограммов насвая. Сотрудниками отдела полиции №7 Управления МВД России по Уфе задержан 28-летний уроженец Узбекистана, который в нарушение российского законодательства торговал насваем. В ходе дальнейших мероприятий в автомобиле обнаружено около 130 килограммов запрещенного вещества, сообщил телеканал «Вся Уфа» со ссылкой на официального представителя МВД РФ.