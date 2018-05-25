Фото: Олег Яровиков В Башкирии машинист поезда спас жизнь подростку, успев остановить состав Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии машинист поезда спас жизнь 16-летнему подростку. Инцидент произошел накануне в Кармаскалинском районе республики, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, молодой человек лежал на железнодорожных путях. Увидев подростка, машинист успел остановить состав. Затем мужчина посадил юношу в кабину и довез до ближайшей станции, где передал сотрудникам медицинской службы.

Обстоятельства и причины поступка несовершеннолетнего выясняются.