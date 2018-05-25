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25 мая Пятница

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В Башкирии машинист поезда спас жизнь подростку, успев остановить состав

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии машинист поезда спас жизнь подростку, успев остановить состав Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Башкирии машинист поезда спас жизнь 16-летнему подростку. Инцидент произошел накануне в Кармаскалинском районе республики, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По информации источника, молодой человек лежал на железнодорожных путях. Увидев подростка, машинист успел остановить состав. Затем мужчина посадил юношу в кабину и довез до ближайшей станции, где передал сотрудникам медицинской службы.

Обстоятельства и причины поступка несовершеннолетнего выясняются.

Теги: спасение несовершеннолетних
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