В Башкирии машинист поезда спас жизнь подростку, успев остановить состав
Фото: Олег Яровиков
В Башкирии машинист поезда спас жизнь подростку, успев остановить состав Фото: Олег Яровиков
УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Башкирии машинист поезда спас жизнь 16-летнему подростку. Инцидент произошел накануне в Кармаскалинском районе республики, сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По информации источника, молодой человек лежал на железнодорожных путях. Увидев подростка, машинист успел остановить состав. Затем мужчина посадил юношу в кабину и довез до ближайшей станции, где передал сотрудникам медицинской службы.
Обстоятельства и причины поступка несовершеннолетнего выясняются.