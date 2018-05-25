Фото: Владимир Волков В уфимском парке Победы прошел митинг прощания с тремя уроженцами Башкортостана, погибшими в годы Великой Отечественной войны Фото: Владимир Волков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

24 мая в уфимском парке Победы прошел митинг прощания с тремя уроженцами Башкортостана, погибшими в годы Великой Отечественной войны. Спустя 75 лет после гибели они вернулись домой.

Почтить память погибших солдат пришли министр молодежной политики и спорта РБ Андрей Иванюта, активисты поискового движения, Юнармии, представители общественных и ветеранских организаций, ученики школ и вузов.

5 июля 1941 года у деревни Заситино Псковской области в свой последний бой вступили уроженцы Кугарчинского района, красноармейцы 391-го полка 170-й стрелковой дивизии Парьев Василий Данилович и Резанцов Иван Иванович. Они были найдены поисковым отрядом «Забытый батальон» Псковской области в апреле 2018 года и сегодня, в рамках проекта «Дорога домой», с помощью представителей военно-исторического центра северо-западного федерального округа вернулись на родную землю. Удивительно, но после войны семьи двух погибших друзей породнились и на митинге присутствовали дочь, внуки и правнуки бойцов.

В марте 1942 года советские войска предприняли очередное наступление в попытках прорвать оборону фашистов на Миус-фронте. За хутор Копани развернулись ожесточенные бои. Балку перед хутором штурмующие прозвали «проклятая» из-за большого количества потерь. В этих боях погиб красноармеец Кузнецов Николай Климентьевич 1897 года рождения, уроженец Уфимского района. Он был обнаружен таганрогским поисковым отрядом «Последний след войны» у хутора Копани Ростовской области.

Как сообщил руководитель регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Владимир Волков, в последний путь погибших проводили воинским салютом реконструкторы уфимского КВИР «190 пехотный Очаковский полк».

25 мая останки погибших были преданы земле на малой родине. Николай Климентьевич Кузнецов был похоронен в Кириллово Уфимского района, Парьев Василий Данилович и Резанцов Иван Иванович обрели покой в городе Салавате, рядом с могилами родных.