Фото: Олег Яровиков В Уфе подготовили схемы движения общественного транспорта на воскресенье Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В воскресенье, 27 мая, в Уфе состоятся традиционный городской фестиваль «День 1000 велосипедистов» и «Зеленый марафон «Бегущие сердца». Для проведения спортивных мероприятий с 9.00 часов движение транспорта закрывается по ряду улиц.

В пресс-службе мэрии подготовили схемы движения спортсменов и маршрутов общественного транспорта.

Проезд будет ограничен по мере прохождения колонны велопробега:

пр. Октября – от пересечения с ул. Кольской до пересечения с ул. 50 лет Октября;

ул. 50 лет Октября – от пересечения с пр. Октября до пересечения с ул. Цюрупы;

ул. Цюрупы – от пересечения с ул. 50 лет Октября до пересечения с ул. Пушкина;

ул. Пушкина – от пересечения с ул. Цюрупы до пересечения с ул. М. Гафури;

ул. М. Гафури – от пересечения с ул. Пушкина до площади имени Салавата Юлаева.

Также для проведения забегов марафона будет до 15.00 часов перекрыто движение по ул. Зорге – от пересечения с ул. Шафиева до стыка ул. Зорге с ул. Блюхера,

и по Лесопарковому проезду – от пересечения с ул. Зорге до пересечения с пр. Октября.

На время перекрытия не будут ходить трамваи №№ 1, 5, 16, 18 и троллейбусы №№ 1, 13, 13к, 21, 22.