Фото: Ксения Калинина Прогноз погоды на 26 мая в Башкирии: дождь и +12 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После солнечной недели в Башкирию пришла непогода. По данным синоптиков Башгирометцентра, предстоящие выходные начнутся с дождей и заморозков.

«В субботу, 26 мая, ожидаются порывы ветра до сильного. Ночью температура воздуха опустится до +2,+7 градусов. В некоторых районах возможны заморозки до -3. Днем +11,+16 градусов», — уточнили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и окружающей среде.

В Уфе в ночь с пятницы на субботу столбики термометров окажутся на отметке +7. В районе обеда пойдет дождь, а воздух прогреется до +12 градусов.