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25 мая Пятница

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Прогноз погоды на 26 мая в Башкирии: дождь и +12 градусов

ОБЩЕСТВО

Фото: Ксения Калинина

Прогноз погоды на 26 мая в Башкирии: дождь и +12 градусов Фото: Ксения Калинина

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После солнечной недели в Башкирию пришла непогода. По данным синоптиков Башгирометцентра, предстоящие выходные начнутся с дождей и заморозков.

«В субботу, 26 мая, ожидаются порывы ветра до сильного. Ночью температура воздуха опустится до +2,+7 градусов. В некоторых районах возможны заморозки до -3. Днем +11,+16 градусов», — уточнили специалисты Башкирского управления по гидрометеорологии и окружающей среде.

В Уфе в ночь с пятницы на субботу столбики термометров окажутся на отметке +7. В районе обеда пойдет дождь, а воздух прогреется до +12 градусов.

Теги: прогноз погоды, Уфа, Башкирия
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