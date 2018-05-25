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25 мая Пятница

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В Башкирии за 9-классниками на ОГЭ будут следить через камеры

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

В Башкирии за 9-классниками на ОГЭ будут следить через камеры Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Вслед за видеонаблюдением и записью происходящего в пунктах проведения  единого госэкзамена Минобразования Башкирии вводит аналогичные новшества для сдающих ОГЭ учеников 9 классов, сообщила на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» министр образования РБ Гульназ Шафикова.

«Чтобы повысить объективность, пункты проведения экзаменов для 9 и 11 классов максимально совмещены. В этом году 10% наших пунктов, где будут сдавать ОГЭ девятиклассники, будут просматриваться наблюдателями», — сказала глава ведомства.

По словам Гульназ Шафиковой, всего для выпускников 9-х классов будут открыты 237 ППЭ. Сегодня, 25 мая, состоялся первый ОГЭ по иностранным языкам. Напомним, он проходит два дня: сначала письменная часть, а 26 мая – устная. Открыто 62 пункта, в них пришли 2141 ребенок.

Никаких кардинальных изменений в содержательной части КИМов в этом году не произошло, но все же некоторые коррективы есть, уточнил начальник управления по контролю и надзору в сфере образования РБ Айбулат Хажин.

«В девятых классах в пилотном режиме появилось итоговое собеседование по русскому языку. Со следующего года оно уже будет проходить в штатном режиме как допуск к прохождению государственной итоговой аттестации, — отметил руководитель Обрандзора по РБ. – В ОГЭ по математике раньше было три блока: реальная математика, алгебра, геометрия. Сейчас реальной математики нет».

Теги: образование, ЕГЭ и ОГЭ-2018
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