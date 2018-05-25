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25 мая Пятница

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С 2020 года в России могут ввести обязательную вакцинацию от оспы и ротавирусной инфекции

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

С 2020 года в России могут ввести обязательную вакцинацию от оспы и ротавирусной инфекции Фото: Из открытых источников

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Через два года в России планируют ввести обязательную вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на слова министра здравоохранения Вероники Скворцовой.

«С 2020 года национальный календарь прививок расширяется на две вакцинации: от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. Менингококковая инфекция тоже сейчас проходит вакцинацию в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты РФ. Но мы наблюдаем ситуацию и, возможно, будем рассматривать вопрос о переносе на национальный уровень и этой вакцины», — сказала министр.

Отметим, сегодня в Башкирии вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции можно сделать платно – за 1500 рублей. Бесплатную прививку ставят в республике только призывникам, которые еще не перенесли данные болезни.

Теги: прививка, ветряная оспа, ротавирус, Вероника Скворцова
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