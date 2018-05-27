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27 мая Воскресенье

Уфа   °

На каком году брака в Башкирии рождаются дети – статистика

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

На каком году брака в Башкирии рождаются дети – статистика Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 27 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

По данным Башстата, большая часть детей в республике рождается в семьях с зарегистрированным браком – 82,5 процента.

При этом самый интенсивный репродуктивный период приходится на первые пять лет совместной жизни. Так, 26,1 процента детей рождаются на первом году брака. 38,4 процента рождений приходится на семьи со стажем один-четыре года.

Всего в прошлом году родилось в Башкирии 49315 детей. Это на 11,3 процента меньше, чем в 2016 году. Ежегодно мальчиков рождается больше, чем девочек. Так, в 2017 году в регионе появились на свет 25483 мальчика и 23832 девочки. На каждую тысячу девочек в Башкирии рождается в среднем 105-107 мальчиков.

Из тех, кто родился в Башкирии в прошлом году, 37,8 процента – первенцы. Доля вторых рождений составила 40,1 процента, третьих и последующих рождений увеличилась до 22 процентов.

Как сообщало агентство «Башинформ», в 2017 году 17,3 процента детей в Башкирии появились на свет вне зарегистрированного брака.

Теги: Башкортостанстат, дети
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