Фото: ИА «Башинформ» МЧС Башкирии распространило экстренное предупреждение по заморозкам на выходные Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

МЧС Башкирии распространило штормовое и экстренное предупреждение по заморозкам на выходные.

«Ночью и утром 26-27 мая местами по республике ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -3 градуса. Будьте внимательны и осторожны!», — сообщают экстренные службы, ссылаясь на данные Башгидрометцентра.

В связи с заморозками на поверхности почвы, есть риск гибели сельскохозяйственных культур. В связи с этим рекомендуется предпринять меры по защите насаждений. Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты). Защитить культуры от заморозка можно и при помощи дымления (окуривания), используя для этого дымовые шашки или дымовые кучи, рекомендует МЧС.