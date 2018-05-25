Фото: posredi.ru В Уфе утвердили режим охраны «Дома Сазоновых» Фото: posredi.ru

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/.

В Уфе постановлением правительства республики утвержден режим охраны и использования памятника архитектуры «Дом Сазоновых». Так как особняк находится в государственном реестре объектов культурного наследия, специалисты устанавливают границы зон и строительный регламент о допустимых и недопустимых работах с памятником и в его охранной зоне.

По сообщениям уфимских краеведов, усадьба Сазоновых была построена в 1900-х годах в виде основного дома с мезонином и флигеля, объединенных воротами с аркой. Усадьба принадлежала известному лесопромышленнику Сергею Сазонову, отцу революционера Егора Сазонова.

Под госохрану комплекс поставили в 1995 году. В 2001-м охранный статус сняли с ворот и флигеля, их снесли. Мезонин, уходящий вглубь участка, надстроили до трех этажей. Сейчас в этом здании находится один из корпусов РКБ №2.

«Дом Сазоновых» окружен рядом домов-ровесников («Усадьба Васильева», «Дом Шутова», «Дом Герш»), которые являются единым ансамблем, сохраняющим исторический облик Старой Уфы, отмечают эксперты.