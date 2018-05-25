Госавтоинспекция Башкирии работает в усиленном режиме
Фото: автор
Госавтоинспекция Башкирии работает в усиленном режиме Фото: автор
УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
Госавтоинспекция Башкортостана 25 мая проинформировала об усилении режима работы.
«По случаю окончания учебного года и приближением летних каникул в общеобразовательных учреждениях республики пройдут торжественные мероприятия. С целью предупреждения аварийных ситуаций, недопущения нарушений ПДД как водителями транспорта, так и пешеходами, а также своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки Госавтоинспекция Башкортостана работает в усиленном режиме», — сообщили в ведомстве.