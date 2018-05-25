Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.40 ↓

EUR 72.00 ↑

25 мая Пятница

Уфа   °

Госавтоинспекция Башкирии работает в усиленном режиме

ОБЩЕСТВО

Фото: автор

Госавтоинспекция Башкирии работает в усиленном режиме Фото: автор

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Госавтоинспекция Башкортостана 25 мая проинформировала об усилении режима работы.

«По случаю окончания учебного года и приближением летних каникул в общеобразовательных учреждениях республики пройдут торжественные мероприятия. С целью предупреждения аварийных ситуаций, недопущения нарушений ПДД как водителями транспорта, так и пешеходами, а также своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки Госавтоинспекция Башкортостана работает в усиленном режиме», — сообщили в ведомстве.

Теги: ГИБДД, профилактика
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии введен запрет на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня в республике действует двухдневный запрет на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением в школах 24 и 25 мая «Последнего звонка»,
В Башкирии на выходные ожидаются заморозки
В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные
Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах. Для проведения ремонтных работ в Калини
Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь
Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть