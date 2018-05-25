Фото: Олег Яровиков Ликвидация птичьего гриппа в Башкирии: специальные учения в Благоваре Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Благоварском районе Башкирии 29 мая состоятся учения по ликвидации очага птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Как отмечают специалисты, вернувшаяся с теплых краев птица может принести с собой проблемы инфекционного характера. Например, птичий грипп. Им болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.

«В учениях по ликвидации очага птичьего гриппа, кроме ветеринарного противоэпизоотического отряда, задействуют все оперативные службы Благоварского района. Будут организованы ветеринарные посты и выполнены все мероприятия, предусмотренные инструкцией по ликвидации данного заболевания, — сообщил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Башкирии Алмаз Галимов. – Разумеется, что в результате учений живность на личных подворьях населения не пострадает. Для утилизации вместо трупов птиц будут использоваться муляжи».