Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.40 ↓

EUR 72.00 ↑

25 мая Пятница

Уфа   °

Ликвидация птичьего гриппа в Башкирии: специальные учения в Благоваре

ОБЩЕСТВО

Фото: Олег Яровиков

Ликвидация птичьего гриппа в Башкирии: специальные учения в Благоваре Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Благоварском районе Башкирии 29 мая состоятся учения по ликвидации очага птичьего гриппа, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона.

Как отмечают специалисты, вернувшаяся с теплых краев птица может принести с собой проблемы инфекционного характера. Например, птичий грипп. Им болеют домашняя и дикая птица, многие виды животных и человек.

«В учениях по ликвидации очага птичьего гриппа, кроме ветеринарного противоэпизоотического отряда, задействуют все оперативные службы Благоварского района. Будут организованы ветеринарные посты и выполнены все мероприятия, предусмотренные инструкцией по ликвидации данного заболевания, — сообщил пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Башкирии Алмаз Галимов. – Разумеется, что в результате учений живность на личных подворьях населения не пострадает. Для утилизации вместо трупов птиц будут использоваться муляжи».

Теги: Минсельхоз РБ, птичий грипп, учения
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии введен запрет на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня в республике действует двухдневный запрет на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением в школах 24 и 25 мая «Последнего звонка»,
В Башкирии на выходные ожидаются заморозки
В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные
Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах. Для проведения ремонтных работ в Калини
Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь
Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть