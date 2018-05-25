Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.40 ↓

EUR 72.00 ↑

25 мая Пятница

Уфа   °

Лучшие юнармейцы представят Башкирию в финале Всероссийской игры «Победа»

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация г. Октябрьский

Лучшие юнармейцы представят Башкирию в финале Всероссийской игры «Победа»

Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в городе Октябрьском у мемориала «Думы Солдата» состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Главная цель игры – патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка к военной службе и поддержка всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участниками игры стали активные представители юнармейского движения из семи городов и районов республики.

«В течение двух дней вы будете показывать все свои умения, чему вы научились в своих городских и районных отделениях «Юнармии». В Октябрьском «Юнармия» существует уже второй год. И за столь короткий срок городское отделение показывает хорошие результаты на республиканском уровне, представители других городов и районов, стоящие здесь, также находятся на передовых позициях в этом юнармейском движении», — сказал заместитель главы городской администрации Октябрь Латыпов, приветствуя участников соревнований.

С напутственными речами и добрыми пожеланиями к ребятам обратились также начальник регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин и военный комиссар города Октябрьского Ришат Тазетдинов. Затем юнармейцы исполнили гимн движения.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов.

Игра «Победа» проходит в Октябрьском с 24 по 27 мая.  В ней участвуют команды из пяти человек, юношей и девушек в возрасте 13-15 лет. В течение трех дней их ожидают конкурсы строевой подготовки, стрельбы на меткость и знания военной истории Отечества, сборка-разборка автомата. Интересным испытанием для претендующих на «Победу» станет военно-тактическая игра на местности «Дорога победителей», включающая в себя метание ножей, гранат, нападение диверсантов, преодоление преград, оказание первой медицинской помощи, организацию бивака и военизированную эстафету.

Победители, как в личном, так и в командном зачете, будут награждены кубками и дипломами. Кроме того, они будут представлять Республику Башкортостан на всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа».

Теги: юнармия, военно-спортивная игра
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии введен запрет на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня в республике действует двухдневный запрет на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением в школах 24 и 25 мая «Последнего звонка»,
В Башкирии на выходные ожидаются заморозки
В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные
Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах. Для проведения ремонтных работ в Калини
Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь
Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть