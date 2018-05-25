Фото: администрация г. Октябрьский





















Лучшие юнармейцы представят Башкирию в финале Всероссийской игры «Победа» Фото: администрация г. Октябрьский

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

Накануне в городе Октябрьском у мемориала «Думы Солдата» состоялось торжественное открытие регионального этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа». Главная цель игры – патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка к военной службе и поддержка всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Участниками игры стали активные представители юнармейского движения из семи городов и районов республики.

«В течение двух дней вы будете показывать все свои умения, чему вы научились в своих городских и районных отделениях «Юнармии». В Октябрьском «Юнармия» существует уже второй год. И за столь короткий срок городское отделение показывает хорошие результаты на республиканском уровне, представители других городов и районов, стоящие здесь, также находятся на передовых позициях в этом юнармейском движении», — сказал заместитель главы городской администрации Октябрь Латыпов, приветствуя участников соревнований.

С напутственными речами и добрыми пожеланиями к ребятам обратились также начальник регионального штаба детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия» Республики Башкортостан Арсен Зинатуллин и военный комиссар города Октябрьского Ришат Тазетдинов. Затем юнармейцы исполнили гимн движения.

Завершилось мероприятие церемонией возложения цветов.

Игра «Победа» проходит в Октябрьском с 24 по 27 мая. В ней участвуют команды из пяти человек, юношей и девушек в возрасте 13-15 лет. В течение трех дней их ожидают конкурсы строевой подготовки, стрельбы на меткость и знания военной истории Отечества, сборка-разборка автомата. Интересным испытанием для претендующих на «Победу» станет военно-тактическая игра на местности «Дорога победителей», включающая в себя метание ножей, гранат, нападение диверсантов, преодоление преград, оказание первой медицинской помощи, организацию бивака и военизированную эстафету.

Победители, как в личном, так и в командном зачете, будут награждены кубками и дипломами. Кроме того, они будут представлять Республику Башкортостан на всероссийском финале военно-спортивной игры «Победа».