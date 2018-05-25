Фото: Олег Яровиков В Башкирии назвали самого старого работающего пенсионера Фото: Олег Яровиков

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Более 200 тысяч пенсионеров Башкирии продолжают работать в различных отраслях производства. Самый старший из них, точнее старшая, перешагнула 93-летний рубеж. Пожилая женщина живет и работает в Уфе, сообщили в Отделении Пенсионного фонда по Башкирии.

«Наша республика входит в пятерку регионов России с наибольшим количеством долгожителей. Сегодня в Башкирии проживает 158 пенсионеров, в том числе 18 мужчин, перешагнувших столетний рубеж. Самой старшей долгожительнице Башкирии исполнилось 107 лет, — отметил управляющий Отделением по РБ Фоат Хантимеров.

Всего ОПФР по РБ выплачивает сегодня пенсию 1,181 млн пенсионерам.

Между тем, как сообщают федеральные СМИ со ссылкой на Пенсионный фонд России, самыми пожилыми работающими пенсионерами в стране являются пять человек в возрасте 100 лет.

Из них трое работающих долгожителей живут в Москве, один — в Подмосковье, еще один — в Краснодарском крае.

Самым старым пенсионером в России является жительница Чечни. Согласно документам, она родилась 1 июля 1889 года. Ей сейчас 128 лет.