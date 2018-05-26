Фото: пресс-служба ОНФ В Башкирии активисты ОНФ ликвидировали незаконные свалки у села Марковский Фото: пресс-служба ОНФ

УФА, 26 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Активисты проекта Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка» в Башкортостан совместно с жителями села Марковский Стерлитамакского района ликвидировали незаконные свалки вокруг населенного пункта. При поддержке общественников весь собранный мусор был вывезен на Стерлитамакский мусоросортировочный комплекс. Ранее к представителям Народного фронта обратились местные жители с просьбой помочь навести порядок с вывозом твердых коммунальных отходов.

«Инициативу активных граждан, которые до перехода на новую систему обращения с отходами и прихода регионального оператора самостоятельно решают вопросы сбора и вывоза мусора, нужно поддерживать, – отметил координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Республике Башкортостан Мурад Шафиков. – Организация цивилизованного сбора твердых коммунальных отходов является наиболее эффективной мерой для предотвращения несанкционированных свалок. А в ходе субботников необходимо организовывать селективный сбор мусора или в обязательном порядке отвозить собранные отходы на мусоросортировочные комплексы. Так как в соответствии с законодательством предусмотрено ограничение к захоронению определенных фракций и с каждым годом их перечень расширяется. Нужно максимально использовать вторичное сырье и вовлекать его в дальнейшее использование».

В ближайшее время жители села Марковский планируют перейти на раздельный сбор отходов. Активисты ОНФ обратятся в местную администрацию с рекомендацией выделить участок на территории сельского поселения для размещения контейнерной площадки и оборудовать его в соответствии с необходимыми требованиями.