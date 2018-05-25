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25 мая Пятница

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В УГНТУ открылась «Аудитории Республики Ангола»

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ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГНТУ

В УГНТУ открылась «Аудитории Республики Ангола»

Фото: пресс-служба УГНТУ

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфимском государственном нефтяном техническом университете состоялось открытие «Аудитории Республики Ангола».

Мероприятие приурочено к 55-летней годовщине образования Организации африканского единства (Organization of African Unity), созданной 30 африканскими лидерами в Аддис-Абебе 25 мая 1963 года. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник студенческого отдела посольства Анголы в России Антонио Муанза Ложе.

Инициатива открытия данной аудитории принадлежит студентам из Республики Ангола. В УГНТУ обучается более 80 представителей этой африканской страны. Проект аудитории выполнен в африканском стиле. Он был разработан студентами архитектурно-строительного института УГНТУ — Лэйлой Сутюшевой (гр БАР-14-02), Никитой Капорским (гр БАР-14-02) и Дарьей Петковой (гр БАР-14-02).

С приветственным словом обратился ректор УГНТУ Р.Н. Бахтизин.

«В нашем университете обучаются студенты более чем из 60 стран мира. Группа представителей Республики Анголы одна из самых многочисленных. Аудитория «Ангола» — станет украшением нашего университета. Я благодарен студентам Архитектурно-строительного института, которые разработали дизайна аудитории», — сказал ректор.

Слова благодарности руководству университета за большой вклад в обучение студентов из Анголы выразил начальник студенческого отдела посольства Республики Ангола в РФ Антонио Муанза Ложе.

«В Анголе много специалистов — выпускников Уфимского государственного нефтяного технического университета, которые занимают высокие должности, — отметил он. — Республика Башкортостан очень хорошо работает с иностранными студентами. Я благодарен университету за длительную дружбу. Открытие такой аудитории — это огромное достижение не только для обучающихся из Анголы, но и для всех иностранных студентов». На прощание Антонио Муанза Ложе оставил памятную запись в книге Почетных гостей.

В заключение студенты под музыкальное сопровождение исполнили гимн Республики Анголы на родном языке.

Магистрант технологического факультета, гражданин Анголы Матеуш Антониу Эштейта сказал, что ему очень нравится учиться в Уфимском нефтяном, который стал для него вторым домом.

«Тематическая аудитория Республики Анголы — единственная аудитория в России, которая посвящена истории и культуре нашей республики. Мы благодарны университету за такой подарок. Это большая честь для нас», — отметил Матеуш Антониу.

Теги: угнту
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