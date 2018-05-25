Город и химики: вместе в будни и праздники!

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Башкирская содовая компания гордится статусом крупнейшего предприятия Стерлитамака и в День химика, который совпадает с Днем города, дарит всем жителям большой праздник.

Предприятие вносит ощутимый вклад в развитие Стерлитамака, активно участвует в жизни города и горожан. Ежегодно компания направляет огромные средства на здравоохранение, образование, молодежные инициативы и другие благотворительные проекты.

Ни одна социально значимая городская инициатива не обходится без участия предприятия. В этом году компания отмечает свое пятилетие. Многое уже сделано, но впереди большие планы, а это значит, что родной Стерлитамак станет еще более красивым и благоустроенным!

Завтра Стерлитамак отмечает День города и День химика, БСК подарит городу праздничную программу. В этом году горожан ждет увлекательное научное шоу «Занимательная химия», в котором каждый желающий сможет принять участие. Вечером у ГДК начнется концерт, в котором примут участие Айдар Галимов, группа «Ассорти», Ольга Кормухина и Алексей Белов, группа «Quest Pistols». По окончании концерта — традиционный праздничный фейерверк!