Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии решили возродить славу трудовых династий Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана объявляет о начале первого этапа конкурса «Трудовая летопись». В рамках республиканского конкурса, направленного на сохранение и приумножение лучших трудовых традиций, будут отбираться династии, имеющие наибольшее количество наград, а также самая многочисленная (состоящая из наибольшего количества членов династии) и самая старейшая династия.

Заявки на участие в проекте принимаются по трем номинациям:

— «За эффективную работу» — выбирается династия, имеющая наибольшее количество наград (критерии оценки: количество государственных наград, наград Республики Башкортостан, а также наград органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Башкортостан, полученных всеми представителями династии);

— «За преемственность поколений» — выбирается самая многочисленная династия (критерий оценки: общее количество членов династии);

- «Старейшая династия» — выбирается династия с самым продолжительным трудовым стажем (критерии оценки: общий трудовой стаж членов династии в профессии с даты начала трудовой деятельности основателя династии до даты представления пакета документов для участия во втором этапе конкурса).

Сам конкурс будет проходить в два этапа. Первый (отборочный) этап будет проведен на уровне Министерства семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

Второй этап конкурса «Трудовая летопись» пройдет с 16 октября по 1 декабря 2018 года и будет приурочен к празднованию 100-летия образования Башкортостана. Второй этап (финальный) проводит республиканская конкурсная комиссия, которая рассмотрит материалы, представленные муниципальной конкурсной комиссией, и определит победителей конкурса в трех номинациях.

Лучшие династия будут награждены дипломами и памятными призами. Всем участникам — победителям отборочного этапа конкурса — вручат благодарственные письма от республиканской конкурсной комиссии.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующий пакет документов:

— заявка на участие в конкурсе и презентационные материалы по установленной форме;

— список членов династии с указанием трудового стажа по установленной форме;

— копии трудовых книжек и иных документов, подтверждающих трудовой стаж каждого члена династии;

— копии наград, званий, другие документы, подтверждающие заслуги в профессиональной деятельности членов династии.

Пакет документов для участия в конкурсе принимается до 15 октября 2018 года (включительно) по адресу: г. Уфа, ул. Пушкина, 95, каб. 402а, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ. Дополнительную информацию можно получить по телефону: +7 (347) 218-06-58.