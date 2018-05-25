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25 мая Пятница

Уфа   °

В Башкирии ветеранам боевых действий вручили инвалидные электроколяски

ОБЩЕСТВО

Фото: пресс-служба госсобрания РБ

В Башкирии ветеранам боевых действий вручили инвалидные электроколяски Фото: пресс-служба госсобрания РБ

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

 В Доме Госсобрания РБ состоялось вручение инвалидных электроколясок участникам боевых действий. В чествовании ветеранов приняли участие спикер регионального парламента Константин Толкачев, заместитель председателя Комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ Николай Брагин, заместитель председателя Комитета Государственного Собрания по жилищной политике и инфраструктурному развитию Наиль Гиззатуллин, представители республиканских министерств и ведомств, ветеранских организаций, кадеты и курсанты.

Константин Толкачев, приветствуя участников встречи, выразил благодарность Комитету по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, оказавшему помощь инвалидам войны из числа жителей Башкортостана, которые с честью выполнили воинский долг в горячих точках.

«Этот и другие общественно значимые проекты Комитета доказывают, что никто не забыт и ничто не забыто. Электроколяски инвалидам боевых действий вручаются ежегодно по всей России. Для многих ветеранов с получением такой коляски начинается новая жизнь. Человек обретает мобильность, не чувствует себя оторванным от общества», – отметил Константин Толкачев.

Председатель парламента напомнил, что совсем недавно вся страна отметила очередную годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

«Мы с чувством огромной благодарности и безмерной гордости вспоминаем тех, кто прошел суровые испытания в борьбе с фашизмом во имя мира и свободы, ощущаем себя наследниками славного поколения воинов-победителей, чувствуем и принимаем ответственность за страну, которую наши отцы и деды спасли от гибели, – сказал Константин Толкачев, обращаясь к ветеранам боевых действий. – На долю поколения, к которому принадлежите вы, также выпали нелегкие испытания, выполнение интернационального долга в горячих точках. Вы – люди с удивительной силой воли, которые, несмотря на тяжкие ранения, сохраняют радость жизни, ее добро и красоту. Есть немало примеров, подтверждающих это: инвалиды войны занимаются спортом, творчеством, добиваются высоких результатов. Огромная благодарность и низкий поклон вам за стойкость, за пример, который вы подаете всей своей жизнью. Родина вправе гордиться вами – настоящими патриотами Отечества».

Каждый из ветеранов боевых действий, приглашенных в этот день в Государственное Собрание, получил помимо коляски Почетный знак «25 лет образования Комитета по делам воинов-интернационалистов» и Благодарность Председателя Государственного Собрания за большой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и активную общественную деятельность.

Теги: Госсобрание РБ
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