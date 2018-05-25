В Башкирии в лесу задержали браконьеров с незарегистрированным оружием
Фото: Росгвардия по РБ
В Башкирии в лесу задержали браконьеров с незарегистрированным оружием Фото: Росгвардия по РБ
УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.
Сотрудники Росгвардии в ходе лесного рейда задержали браконьеров с поличным и с незарегистрированным оружием. Возле села Ишля Белорецкого района полицейские остановили машину, в которой находились четверо жителей Белорецка. В их багажнике лежали тушки двух глухарей – молодые люди поохотились после окончания сезона.
Ущерб природе начислили в размере 36 тысяч рублей, его предстоит возместить. За незаконное хранение охотничьего гладкоствольного ружья его владельцу также предстоит заплатить штраф (3-5 тысяч рублей). По закону, оружие конфисковано, сообщили в пресс-службе Росгвардии по РБ.