Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы В Уфе спасатели пришли на помощь голубю и семейству ворон Фото: пресс-служба Управления гражданской защиты Уфы

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Сотрудники Поисково-спасательного отряда Уфы 24 мая дважды выезжали на заявки по спасению птиц. Первый раз в помощи профессионалов нуждался голубь. Он, вылетая из гнезда, зацепился лапкой и беспомощно повис вниз головой с крыши дома. Спасатели аккуратно перерезали шнурок, державший птицу в западне, и голубь улетел.

По информации пресс-службы Управления гражданской защиты Уфы, второе ЧП с птицами произошло в детсаду Кировского районв. На территории учреждения вороны свили гнездо, из которого выпали птенцы. Несмотря на то, что детеныши уже были довольно большие, взрослые особи начали яростно атаковать всех, кто находился рядом с гнездом. Спасатели поймали воронят и вынесли их за пределы детсада.