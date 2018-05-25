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25 мая Пятница

Уфа   °

В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей

ОБЩЕСТВО
Фото: Лейла Аралбаева, администрация Кировского района Уфы

В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей

Фото: Лейла Аралбаева, администрация Кировского района Уфы

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

 В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей. С самого утра коммунальщики очищают проезжие части дорог от грязи, а также освобождают решётки и ливневые коллекторы от мусора.

В настоящее время работы по ликвидации последствий стихии идут на улицах Армавирской, Пугачева, проспекте Салавата Юлаева и, в целом, на территории всего района.

«Все силы, людские ресурсы и спецтехника сейчас работают на улицах города», — заверили работники МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы.

Все службы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, без перебоев, уточнили в Управлении гражданской защиты района.

Теги: коммунальные службы
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