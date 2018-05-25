В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей
В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождейФото: Лейла Аралбаева, администрация Кировского района Уфы
УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.
В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей. С самого утра коммунальщики очищают проезжие части дорог от грязи, а также освобождают решётки и ливневые коллекторы от мусора.
В настоящее время работы по ликвидации последствий стихии идут на улицах Армавирской, Пугачева, проспекте Салавата Юлаева и, в целом, на территории всего района.
«Все силы, людские ресурсы и спецтехника сейчас работают на улицах города», — заверили работники МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы.
Все службы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, без перебоев, уточнили в Управлении гражданской защиты района.