Фото: Лейла Аралбаева, администрация Кировского района Уфы





В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей Фото: Лейла Аралбаева, администрация Кировского района Уфы

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.

В Уфе коммунальные службы устраняют последствия проливных дождей. С самого утра коммунальщики очищают проезжие части дорог от грязи, а также освобождают решётки и ливневые коллекторы от мусора.

В настоящее время работы по ликвидации последствий стихии идут на улицах Армавирской, Пугачева, проспекте Салавата Юлаева и, в целом, на территории всего района.

«Все силы, людские ресурсы и спецтехника сейчас работают на улицах города», — заверили работники МБУ по содержанию и благоустройству Кировского района Уфы.

Все службы жизнеобеспечения работают в нормальном режиме, без перебоев, уточнили в Управлении гражданской защиты района.