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25 мая Пятница

Уфа   °

По жалобе уфимца чебоксарские коллекторы оштрафованы на 200 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО

Фото: открытый источник

По жалобе уфимца чебоксарские коллекторы оштрафованы на 200 тысяч рублей Фото: открытый источник

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

Служба приставов Уфы провела проверку по заявлению жителя города: мужчина сообщил, что его донимает коллектор, требуя оплатить задолженность по микрозайму в размере 4 тысяч рублей. И тут выяснилось, что фирма  «Инкас Коллект» работает незаконно, без лицензии.

Приставы составили протокол и направили его в Чебоксары по месту регистрации организации. Суд столицы Чувашии приговорил фирму к штрафу в 200 тысяч рублей.

С 1 января 2017 года собиранием долгов имеют право заниматься коллекторские организации, состоящие в госреестре, напомнили в УФССП по РБ.  По проблемам с коллекторами можно звонить по телефону: 272-67-81.

Теги: коллекторы, приставы, реестр
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