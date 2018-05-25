Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 61.40 ↓

EUR 72.00 ↑

25 мая Пятница

Уфа   °

Жителей Башкирии призывают присоединиться к Благотворительному телемарафону «Поможем малышам вместе!»

ОБЩЕСТВО

Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии призывают присоединиться к Благотворительному телемарафону «Поможем малышам вместе!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе фонд «Особенные дети» проводит 1 июня первый Благотворительный телемарафон «Поможем малышам вместе!».

«Мы делаем это впервые. В День защиты детей, 1 июня,  в ходе телемарафона на каналах БСТ, UTV и «Туган тель» жители республики смогут узнать об абилитации и собрать средства на лечение детей. В Башкортостане ежегодно больше одной тысячи детей становятся инвалидами, а ведь многим можно было помочь. Ребенок не должен становиться инвалидом, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить этого», — рассказала директор фонда «Особенные дети»  Файруза Латыпова.

Абилитация – особая система лечебных мероприятий, которая помогает исправить многие нарушения на первом году жизни. Благотворительный фонд «Особенные дети» – первый фонд, который оказывает помощь детям группы риска, еще не ставшим инвалидами.

Реквизиты фонда: 

ИНН/КПП 0272902492/027201001

Банковские реквизиты р/с 40703810506000001110

в Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанка России г. Уфа

к/с 30101810300000000601

БИК 048073601 

Теги: благотворительность, телемарафон, особенные дети
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии введен запрет на продажу алкоголя
С сегодняшнего дня в республике действует двухдневный запрет на продажу алкоголя. Запрет связан с проведением в школах 24 и 25 мая «Последнего звонка»,
Жильцы десятков домов Уфы на следующей неделе останутся без воды
Предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график планового отключения воды на следующей неделе в уфимских домах. Для проведения ремонтных работ в Калини
В поселке под Уфой полчища комаров атакуют местных жителей
Нашествие комаров произошло в Уфимском районе Башкирии. Жители деревни Волково пожаловались на атаки кровососущих насекомых. Негодованием они поделились
Росгидромет прогнозирует похолодание в конце мая и очень теплый июнь
Росгидромет прогнозирует температуру воздуха на европейской территории страны выше нормы на все лето, сообщил «Российской газете» директор Гидрометцентр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть