Фото: ИА «Башинформ» Жителей Башкирии призывают присоединиться к Благотворительному телемарафону «Поможем малышам вместе!» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе фонд «Особенные дети» проводит 1 июня первый Благотворительный телемарафон «Поможем малышам вместе!».

«Мы делаем это впервые. В День защиты детей, 1 июня, в ходе телемарафона на каналах БСТ, UTV и «Туган тель» жители республики смогут узнать об абилитации и собрать средства на лечение детей. В Башкортостане ежегодно больше одной тысячи детей становятся инвалидами, а ведь многим можно было помочь. Ребенок не должен становиться инвалидом, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы не допустить этого», — рассказала директор фонда «Особенные дети» Файруза Латыпова.

Абилитация – особая система лечебных мероприятий, которая помогает исправить многие нарушения на первом году жизни. Благотворительный фонд «Особенные дети» – первый фонд, который оказывает помощь детям группы риска, еще не ставшим инвалидами.

Реквизиты фонда:

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в Башкирское отделение N8598 ПАО Сбербанка России г. Уфа

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