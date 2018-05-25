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25 мая Пятница

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В Башкирии на выходные ожидаются заморозки

ОБЩЕСТВО

Фото: Из открытых источников

В Башкирии на выходные ожидаются заморозки Фото: Из открытых источников

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

В последние выходные весны в Башкирии будет дождливая погода. По данным синоптиков Башгидрометцентра, на территории республики ожидаются кратковременные осадки, в некоторых районах до умеренных.  

«26 мая ветер будет дуть с севера, порывы до сильного. Температура воздуха ночью +2,+7 градусов, в отдельных районах заморозки  в воздухе и на поверхности почвы 0, -3. Днем 11-16 градусов», — сообщили метеорологи.

В воскресенье, 27 мая, ночью беж дождей. А днем возможны небольшие осадки. Столбики термометров опустятся до +1, +6 градусов, днем потеплеет до 22 градусов.

В столице региона в первый день уикенда дождливо, в воскресенье — без осадков. Воздух днем прогреется до +18 градусов.

Теги: прогноз погоды, Башкирия
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