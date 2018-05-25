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25 мая Пятница

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Когда достроят Соборную мечеть в Уфе?

ОБЩЕСТВО

Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан»﻿

Когда достроят Соборную мечеть в Уфе? Фото: скрин видео ГТРК «Башкортостан»﻿

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

 Когда достроят Соборную мечеть в Уфе? В ситуации вокруг этого и другого храма-долгостроя разбиралась журналист ГТРК «Башкортостан» Гульназ Нураева.

Соборную мечеть, которая должна была стать одной из красивейших в стране и самой масштабной в республике, начали строить в 2007 году. Она выполнена в виде ханского шатра, с позолоченным куполом и минаретами в виде наконечников копий. На 12 тысячах квадратных метров кроме молельного зала было запланировано разместить музей, библиотеку, школу просвещения. Согласно проекту, от мечети до Покровской церкви Уфы должна была быть разбита межконфессиональная аллея. Два года назад строительство мечети было остановлено. Спонсор проекта столкнулся с материальными трудностями и обратился к заказчику с просьбой снизить затраты на стройку - обращение осталось без внимания, финансирование проекта прекратилось. А заказчик-застройщик уверяет – строительство задерживается из-за нерешенного земельного вопроса. 

В 2013 году, когда Духовное управление мусульман приняло объект, экспертиза показала, что построенная ранее конструкция не выдержит нагрузки минаретов высотой 77 метров. Вокруг начали возводить опорное кольцо шириной 30 метров - стилобат. Таким образом, площадь мечети вышла за границы участка. Новый проект планировки и межевания квартала администрация города не утвердила. Сегодня земельный вопрос упирается в доработку проекта. В самой администрации дают крайне сдержанные комментарии, отмечая лишь, что на сегодня с заказчиком объекта достигнута договоренность о совместном решении вопроса.

Соборная мечеть — не единственный в городе храм-долгострой. Из-за отсутствия финансирования заморожено строительство новой православной церкви на улице Комсомольской, ее начали возводить в 2003 году. Она должна была стать точной копией не сохранившегося до наших дней Воскресенского собора на месте нынешнего Башдрамтеатра. Прихожане храма уже более 15 лет находятся в ожидании завершения стройки. Надежда появилась, когда прошлой осенью в городе был создан специальный фонд. Но очевидно, что столь масштабные объекты, которые должны были занять достойное место на карте достопримечательностей республики, силами лишь верующих уже не достроить.

Теги: Соборная мечеть
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