Фото: Благотворительный фонд им. В.Л.Засова









В Башкирии на открытой воде испытали спасательный жилет для инвалидов Фото: Благотворительный фонд им. В.Л.Засова

УФА, 25 май 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе на открытой воде испытали спасательный жилет для инвалидов. Его разработка ведется уже больше трех лет организатором туристского движения инвалидов Альфиром Мухаметшиным специально для людей с ограниченными возможностями, в том числе и на средства гранта Президента РФ.

Людям с ограниченными возможностями или получившим серьезные травмы приходится особенно сложно в экстренных ситуациях. В привычных спасательных жилетах их крайне сложно эвакуировать и транспортировать. Таких людей нельзя бросать за борт — у многих снижены или совсем отсутствуют дыхательные рефлексы. Их надо спасать особым образом. Конструкция специального спассредства позволяет человеку с нарушенным центром тяжести и ограничениями движения самостоятельно принять правильное положение тела (лицом вверх) на воде.

Средство уже не раз испытывали в бассейнах, а теперь и на открытой воде, тренировка проходила на учебно-тренировочной базе «Водник». На учениях присутствовала и съемочная группа телеканала «Вся Уфа».

Было имитировано ЧП, когда необходимо было с судна эвакуировать пострадавшего. В роли испытуемого выступил курсант Уфимского речного училища, которого в спасательном жилете для инвалидов спускали с 4-метрового борта в воду, откуда его в последующем поднимали на борт спасательной шлюпки спасатели. По легенде, человек полностью обездвижен. В специальном спасательном жилете голова его спокойно лежит на поверхности, вероятности захлебнуться нет. Весь секрет — внутри жилета. Часть его выполнена из полиуретана, часть надувная, с элементами плавучести.

По словам представителя Аварийно-спасательной службы республики Дениа Габдрахимова, новая разработка дает больше шансов на спасение инвалидов.

«На сегодняшний день метод спасения тяжёлых инвалидов, который мы отрабатывали, в России не известен. Конечно, пока еще в конструкции жилета есть ряд небольших недоработок, но уже сейчас понятно, что он должен присутствовать на каждом пассажирском судне. Сегодня спасение тяжёлых инвалидов, в том числе колясочников, происходит на бытовом уровне — человека обвязывают верёвкой и спускают вниз. Достигнув воды, инвалид с тяжёлыми заболеваниями в обычном спасательном жилете не сможет правильно расположиться в воде. Продемонстрированный жилет переворачивает его лицом вверх, позволяет ему дышать, при возможности — двигаться. Человека удобно транспортировать в воде за лямки, поднимать из воды в лодку».

Аналогов данной конструкции в мире не существует. Разработка, на которую были потрачены немалые деньги, обещает стать настоящей сенсацией в вопросе безопасности на воде. В ближайшем будущем специальный спасательный жилет будут использовать массово на воде. Специалисты считают, что представленный способ спасения людей с ограничениями должен присутствовать в программе обучения курсантов морских и речных училищ, им должны владеть на судах морского и речного флота. Поэтому скоро жилет начнут применять на практике и студенты данных учебных заведений.